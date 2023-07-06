7Days.ru: появление фото Галустяна с женой взволновало публику

Михаил Галустян, который проводил мнрго времени в Африке вместе с Ольгой Бузовой, снимался в популярном реалити-шоу о выживании. В итоге в СМИ появились слухи, что между Михаилом и Ольгой возникли романтические отношения.

Поэтому пользователи Сети взволновались после того, как Галустян опубликовал новое фотос женой. На снимке он режет свадебный торт с Викторией Штефанец.

Думала, что он давно с Бузовой, - пишут пользователи.

Отметим, что шоумен 16 лет женат на Виктории. Девушка очень помогла юмористу, когда у него были сломаны обе ноги в результате аварии. Как признавался комик, супруга была его первой и последней любовью. Влюбленные устроили сразу 3 свадьбы.