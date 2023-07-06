Актриса «Бригады» Гусева сообщила, что едва не погибла на съемках фильма

Екатерина Гусева рассказала об опасных съемках фильма «Змеиный источник» 18+. Во время производства сцены с массовкой, когда Николай Лебедев поручил преследовать серийного маньяка, возникла непредвиденная ситуация.

Люди, полностью увлеченные этой сценой, начали преследовать актрису и ее партнера Дмитрия Марьянова. Участники массовки были вовлечены и даже оторвали рукав куртки артисту, вырвали у него клок волос, а на шее у главного героя фильма появились следы от человеческих ногтей.

Но Екатерина вовремя успокоилась благодаря помощи Ольги Остроумовой, которая сыграла директора школы. Женщина начала орать на толпу, чтобы ее остановить. Такие действиям спасли жизнь звезде «Бригады», причем не только согласно сценарию, но и в реальной жизни.