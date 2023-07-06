Экс-сотрудники Пугачевой сообщили, что певица с семьей уезжает из Израиля

Экс-сотрудники Аллы Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали, что Примадонна решила покинуть жаркий Израиль. Звездная семья арендовала дом в Юрмале и вскоре туда прибудет.

Пугачева с молодым мужем-юмористом и двойняшками в Прибалтике пробудет до середины августа. У детей как-раз начались школьные каникулы. Максим Галкин* даст девять концертов в Латвии и Литве. Сообщается, что выступления будут проходить в небольших городках постсоветского пространства. Одно из выступлений, к примеру, пройдет в селе Роя. Его население составляет чуть более двух тысяч человек.

К слову, подруга Примадонны Лайма Вайкуле, чтобы продать билеты на предстоящий концерт, вовсю рекламирует, что на вечере будет присутствовать сама Алла Борисовна.

* Признан иностранным агентом на территории России