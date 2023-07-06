Эту трагедию хоккеиста СССР расследовал даже великий Лев Яшин, но тайна гибели не разгадана до сих пор

Хоккейная жизнь Александра Сакеева началась на московском Стадионе Юных пионеров. После этого он ушел в школу московского «Динамо» в юношескую команду бело-голубых. Почти всю свою карьеру форвард провел в «Динамо». В 245 матчах нападающий забросил 71 шайбу.

После ухода из родного клуба Сакеев отправился в Узбекистан. Форвард подписал контракт с ташкентским «Спартаком». Вскоре его переименовали на «Бинокор». Но проявить себя там Александр не успел. 31 января 1973 года спортсмен трагически погиб. Обстоятельства смерти не выяснены до сих пор.

Сам Лев Яшин, который тогда работал в руководстве городского совета общества «Динамо», задействовал свои связи в органах для расследования. Однако это не помогло установить обстоятельства смерти экс-звезды бело-голубых. Поговаривают, его на полном ходу сбросили из поезда, хотя подтверждений этой версии не найдено.



