Китайская звезда фильма «Мулан» совершила самоубийство

Знаменитая китайская певица и актриса, которая приняла участие в озвучивании голливудских кинопроектов, Коко Ли совершила самоубийство. Об этом сообщила сестра артистки.

"С глубокой печалью сообщаем ужасную новость: Коко страдала депрессией несколько лет. За последние месяцы состояние ухудшилось. Хотя она обратилась за помощью и выполняла все рекомендации, демон внутри нее взял верх. 2 июля Коко пыталась покончить жизнь самоубийством дома, ее отправили в больницу. Несмотря на усилия врачей, она 5 июля скончалась", - сказано в сообщении.

Отметим, что Ли озвучила женщину-воина в китайском анимационном мультфильме "Мулан". Также она исполнила китайскую версию композиции "Отражение". Звезда была замужем за бизнесменом. Она воспитывала детей мужа от первого брака.