Кристина Асмус показала ягодицы в рваных джинсах

35-летняя актриса театра и кино удивила армию поклонников очередным провокационным фото. На новом снимке Кристина Асмус продемонстрировала подписчикам в социальной сети свою стройную фигуру...однако сделала это весьма пикантным образом.

На своей странице в микроблоге акриса опубликовала новые кадры. На снимке звезда показала фанатам свою пятую точку, которую оголили разрезы на джинсах. Фотография была сделана прямо посреди улицы.

«Настроение нескольких последних дней. Я про летящую, безупречную, легкую коллекцию одежды», — оставила Кристина подпись под публикацией.

В комментариях поклонники Асмус разделились на два лагеря. Одни юзеры написали актрисе комплименты, а другие же обрушились на знаменитость с хейтом и критикой.