Опубликован список 20 главных зарубежных и российских телесериалов июля 2023 года

Больше всего сериалов в июле ждет любителей мистики. К примеру, на экраны выходят продолжение фильмов «Благие знамения», «Пищеблок» и «Чем мы заняты в тени». Также порадует картина «Там, где цветет полынь» и история о Суини Тодде.

Поклонники фантастики смогут насладится вторым сезоном «Основания» и возвращением «Футурамы». Фанаты постапокалиптики захотят посмотреть новую часть ленты «Чудотворцы» и проекта по мотивам древней видеоигры для PlayStation с клоуном-безумцем.

«Лента.ру» составила список 20 самых ожидаемых зарубежных и российских телесериалов в июле 2023 года. Представляем ознакомится с полным списком:

1.«Там, где цветет полынь»

2.«Тяни, Сундук»

3.«Ужас Долорес Роуч»

4.«Пищеблок»

5.«Чудотворцы»

6.«Вечеринка»

7.«Замкнутый круг»

8.«Зеленый свет»

9.«Чем мы заняты в тени»

10.«Основание»

11.«Правосудие: Первобытный город»

12. «Кокетка»

13. «Спецназ: Львица»

14.«Футурама»

15.«Скрежет металла»

16.«Ведьмак»

17. «Благие знамения»

18.«Хилы»

19.«Полезные советы от Джона Уилсона»

20. «Родители года».