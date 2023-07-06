Опубликован список 20 главных зарубежных и российских телесериалов июля 2023 года

В последнее время жизнь певицы Алсу привлекает внимание любопытной публики. По всей видимости, у нее возникли проблемы в семье. Ходят слухи, что
«Счастливы вместе» — это один из успешных российских сериалов. Ситком выходил на канале ТНТ с 2006 год по 2013. Спустя десять лет стало известно о
Некоторые артисты, покинувшие РФ, не против вернутся на Родину. Елена Мурзина из Украина.ру рассказала, что речь идет об Алле Пугачевой, Светлане
Лолита Милявская поразила своим откровенным нарядом. Певица в откровенном образе появилась на музыкальном фестивале VK Fest 2023. Мероприятие
В Москве подошел к концу Международный фестиваль неигрового кино «ДОКер». В рамках мероприятия зрителям показали фильмы, которые ранее были
40-летняя ведущая Ксения Бородина похвасталась в очередной раз своей фигурой. Она сделала фото в купальнике во время отдыха в Турции. В новом посте в