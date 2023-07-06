Началась вторая жизнь: Алсу намекает на отношения с новым избранником

«Счастливы вместе» — это один из успешных российских сериалов. Ситком выходил на канале ТНТ с 2006 год по 2013. Спустя десять лет стало известно о
Больше всего сериалов в июле ждет любителей мистики. К примеру, на экраны выходят продолжение фильмов «Благие знамения», «Пищеблок» и «Чем мы заняты
Некоторые артисты, покинувшие РФ, не против вернутся на Родину. Елена Мурзина из Украина.ру рассказала, что речь идет об Алле Пугачевой, Светлане
Лолита Милявская поразила своим откровенным нарядом. Певица в откровенном образе появилась на музыкальном фестивале VK Fest 2023. Мероприятие
В Москве подошел к концу Международный фестиваль неигрового кино «ДОКер». В рамках мероприятия зрителям показали фильмы, которые ранее были
40-летняя ведущая Ксения Бородина похвасталась в очередной раз своей фигурой. Она сделала фото в купальнике во время отдыха в Турции. В новом посте в