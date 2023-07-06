Началась вторая жизнь: Алсу намекает на отношения с новым избранником

В последнее время жизнь певицы Алсу привлекает внимание любопытной публики. По всей видимости, у нее возникли проблемы в семье. Ходят слухи, что звездная брюнетка устала терпеть постоянные измены мужа Яна Абрамова и решила уйти.

А сегодня стало известно, что артистка ездила в Амсердам с новым возлюбленным. Певица опубликовала фото с незнакомцем. Однако Асу и не захотела показывать лицо красавца. Некоторые фанаты узнали в мужчине Яна Абрамова, а другие отметили, что у исполнительницы новые отношения.

Сама артистка ни измену супруга, ни новый роман не комментирует. Также поговаривают, что Ян крутит роман с Анастасией Решетовой, экс-возлюбленной рэпера Тимати. Сама Настя сообщила, что о ней пишут неправду, хотя роман с Абрамовым опровергать не стала.