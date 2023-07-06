Ученые из Сиднейского университета (The University of Sydney) сделали революционное открытие. В итоге было найдено подтверждение теории Эйнштейна о течении времени. Они выяснили, что на начальных этапах существования Вселенной время шло в 5 раз медленнее, чем сейчас.
Два десятилетия исследователи наблюдали за мерцанием 200 квазаров — сверхмассивных активных черных дыр в галактиках, которые излучали свет от 3-12 миллиардов лет назад. После оценки частотных искажений между разными наборами значений для квазаров на одинаковых расстояниях, специалисты установили, что в разные эпохи время шло намного медленнее.
"Благодаря Эйнштейну мы знаем, что пространство и время связаны друг с другом. Вселенная расширяется. В теории это значит, что при наблюдениях происходящие во Вселенной события кажутся замедленными по сравнению с тем, как сейчас идет время. Тогда оно текло медленнее, чем сегодня, в первые миллиарды лет после Большого Взрыва", - заявил профессор Герейнт Льюис, один из авторов изучения.