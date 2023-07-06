Стали известны имена участников 2 сезона шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Недавно стало известно о том, что стартует 2 сезон реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Теперь озвучены имена участников приключенческого проекта.

Выяснилось, что в новом сезон появятся: комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, исполнитель Влад Топалов, актер Александр Пташенчук, актриса Юлия Топольницкая. Всего 19 участников будут бороться за главный приз - 5 млн рублей.

Примечательно, что некоторые знаменитости уже имеют опыт участия в реалити. К примеру, звезда соцсетей дошел до финала первого сезона программы «Вызов» на канале ТНТ, уступив Торнике Квитатиани. В похожем шоу засветилась Топольницкая.

На этот раз создатели приняли решение пригласить неожиданных персон, причем из различных сфер деятельности.