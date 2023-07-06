Принцесса Диана перед гибелью в ДТП хотела сняться в продолжении «Телохранителя»

Принцесса Диана, которая погибла в ДТП в 1997 году, незадолго до смерти хотела сняться в продолжении «Телохранителя». Об этом информирует голливудский кинорежиссер Кевин Костнер.

По его словам, принцесса обратилась к нему с просьбой написать сценарий, где бы телохранитель оберегал принцессу от журналистов и поклонников. Леди Ди очень нервничала и опасалась дебюта в кино. Также Диана переживала, что в фильме могут быть откровенные сцены, ведь ее жизнь была сильно регламентирована.

Однако мечтам знаменитости не было суждено сбыться. Сценарий будущей картины оказался на у Костнера за день до трагической кончины жены принца Чарльза. Авто с принцессой и сыном миллиардера Доди Аль-Файедом из Египта разбился в Париже в смертельном ДТП – водитель и пасажири погибли на месте.