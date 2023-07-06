СМИ стало известно, что Ольга Орлова снова улетела из России

Российская певица и ведущая Ольга Орлова поделилась с поклонниками планами на очередное путешествие. Недавно теледива только вернулась с отдыха. Она проводила время на Мальдивах.

Ольга, оставив маленькую дочь с няней в Москве, вместе с мужем Валерием решила уединится в райском месте. Орлова постоянно упоминала о том, что после рождения сына ее ежедневный уклад также никак не изменится. Новоиспеченная мать живет так, как хочет и не отказывает себе в разных мероприятиях или путешествиях.

И вот певица снова заговорила про поездку. Как написала артистка, в скором времени она планирует полететь в Италию. А сегодня СМИ написали, что звезда все-таки в очередной раз покинула Россию. Хотя пока не известно, оставила ли знаменитость дочку дома или решила вместе с малышкой покорять страны Европы.