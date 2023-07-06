«Соседям Букиных» из «Счастливы вместе» не предлагали сняться в продолжении сериала

5 июля 2023 года стало известно о том, что ТНТ запустил телесериал «Букины» в производство. Этот проект является продолжением фильма «Счастливы вместе».

К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин. А вот соседей Букиных (Толик и Лена Полено), которых сыграли Павел Савинков и Юлия Захарова, в сериал не позвали. По крайней мере, об этом пишет издание Mash.

Во время беседы с журналистами актеры заявили о том, что с предложением сняться в продолжении сериала к ним никто не обращался. Однако поскольку о производстве многосерийного фильма стало известно относительно недавнеро, все может измениться.