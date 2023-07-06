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Старшая дочь Екатерины Климовой показала своего возлюбленного

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Старшая дочь Екатерины Климовой показала своего возлюбленного
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Фото из открытых источников

Старшей дочери Екатерины Климовой исполнился 21 год. Однако девушка не спешила создавать семью. Недавно звездная наследница опубликовала в социальной сети новую фотографию, на которой предстала с неким молодым человеком. Фото было сделано на небоскребе в Санкт-Петербурге, где влюбленные отдыхали.

Поклонники поспешили задать дочери актрисы много вопросов. Они поинтересовались, в курсе ли мать об ее отношениях.

Что это за парень? Требуем подробностей! Надеюсь, не за горами свадьба, там, глядишь, наша любимая Екатерина перейдет в статус бабушки, — пишут подписчики.

При этом Елизавета предпочитает хранить подробности в тайне. Однако это не останавливает любопытных фанатов задавать очередные вопросы.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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