Режиссер Андрей Кончаловский признался, что всегда завидовал народному артисту Александру Ширвиндту

Андрей Кончаловский в ходе торжественной церемонии вручил премию «Ника» Александру Ширвиндту. Однако кинорежиссер признался, что артист вызывает у него зависть, ненависть, злорадство.

Во время вручения награды Кончаловский произнес речь. Как отметил Андрей Сергеевич, Ширвиндт обладает талантом и цинизмом, который вызывает в нем много негативных эмоций. Кончаловский завидует работоспособности коллеги, ведь в 88-летнем возрасте Ширвиндт возглавляет Московский академический театр сатиры. Да и мать Кончаловского постоянно нахваливала талантливого артиста, а мужа Высоцкой от этих слов передергивало.

Отметим, что Кончаловский и Ширвиндт пересеклись впервые в консерватории. В студенческую пору Ширвиндт был кудрявым красавцем, на него все обращали свое внимание, да и сам он чувствовал превосходство. У Андрея еще тогда тогда молодой артист вызвал зависть, которая стала постепенно переходить в ненависть.