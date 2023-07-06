Влад Топалов уехал от жены Регины Тодоренко после слухов о разводе

Экс-вокалист группы Smash однажды заявил, что они с супругой в свое время обсудили детали возможного развода. Сперва казалось, что Влад неудачно пошутил. Однако на днях Топалов внезапно уехал. Как отметил сам исполнитель, он уехал далеко и на длительное время. В личном блоге муж Тодоренко через некоторое время уточнил, что покинул близких по уважительной причине. Оказалось, что у него начались съемки. Артист принимает участие в новом сезоне «Новых звезд в Африке» и является одним из звездных участников телепроекта.

Влада Топалова и Регину Тодоренко считают образцовой парой. Но фанаты стали отмечать, что в отношениях звездной пары не все гладко. Поводом для слухов стала новая публикация артиста в соцети. Певец сообщил о неожиданном отъезде от жены.