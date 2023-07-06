Врач рассказал, сколько воды надо выпить в день для идеального здоровья

Декан Тихоокеанского государственного медицинского университета Андрей Грибань рассказал, сколько воды нужно пить в день для поддержания идеального здоровья.

По словам эксперта, несмотря на простое химическое строение, вода является уникальным веществом.

Здоровый организм выведет лишнюю воду, если не болен. Здесь нормирования нет. Хочешь, тогда пей. Без излишек нормой считают полтора-два литра, — отметил врач.

Он добавил, что в изнурительную жаркую погоду норма выпитой воды может увеличиваться, поскольку организм теряет намного больше жидкости. При этом важно, чтобы температура воды была теплой, но не холодной. Холодная вода вызывает сокращение сосудов. Также он рекомендует выбирать воду без примесей.