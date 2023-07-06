«Звездач»: Александр Ревва заработал на музыкальном бизнесе в РФ более 46 млн рублей

Александр Ревва на музыкальном бизнесе заработал 46 млн рублей, пишет Телеграм-канал «Звездач». За прошедший год выручка ООО «Войс Медиа» составляет 4,9 млн рублей, а выручка ООО «Войс Медиа Продакшн» —более 42 млн. При этом артисту принадлежат 100% бизнеса этих компаний.

«Войс Медиа Продакшн» специализируется на производстве музыкального контента, а «Войс Медиа» занимается созданием кино, программ, клипов.

Напомним, после начала СВО Ревва перестал появляться на публике и вести соцсети. Шоумен эмигрировал в Испанию, но в конце 2022 года начал давать концерты в РФ и посещать светские мероприятия в столице.