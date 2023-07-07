7Days.RU: Кристина Орбакайте внезапно сменила страну пребывания

Кристина Орбакайте, как ранее сообщалось, несколько месяцев назад улетела из РФ. Артистка решила воссоединится со своей семьей в США, где проживает долгое время.

На лето певица перебралась в Европу для того, чтобы встретиться с сыном Дени Байсаровым. Исполнительница уже побывала в Италии, а не так давно прилетела в Монако. Остановилась дочь Примадонны в роскошном элитном отеле. Из гостиницы открывается шикарный вид на город. Куда дальше поедет звезда, неизвестно.

Подписчики Орбакайте отмечают, что Кристина может отправится в Юрмалу. Именно туда собирается прилететь на полтора месяца Алла Пугачева, которая после начала СВО перебралась в Израиль.