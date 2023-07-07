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Актриса Лиза Арзамасова показала, как целуется с мужем на новом фото

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Актриса Лиза Арзамасова показала, как целуется с мужем на новом фото
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Фото из открытых источников

Звезда популярного телесериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова нечасто делится подробностями личной жизни. Однако иногда актриса публикует в социальной сети трогательные снимки с мужем Ильей Авербухом и сыном Львом, чем очень радует поклонников.

На днях артистка обнародовала новое фото. На фотографии она продемонстрировала, как фигурист целует ее в щеку. Звезда позировала в кадре в соломенной шляпе в нежных объятиях избранника.

Как у нас дела? Да вот так вот! А ∞ А, - подписала фото Арзамасова.

Нелишне напомнить, что 28-летняя Елизавета узаконила отношения с Ильей в 2020 году. В 2021 году у пары родился наследник. Недавно актриса взяла перерыв в работе для того, чтобы все свободное время уделить семье.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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