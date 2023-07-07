Актриса Мария Машкова заявила, что сама отказалась сниматься в сериале "Операция "Престол"

Мария Машкова прокомментировала неданюю новость о том, что ее вырезали из телесериала «Операция «Престол». В своей социалной сети она решила прояснить эту ситуацию.

«Столько было криков, что меня из сериала «Операция «Престол» вырезали. И поделом, действительно, поделом. Это только последствие моего выбора. Отказалась сама сниматься. Это трудное решение, я о нем ни на секунду не пожелала», — заявила Мария.

Машкова также поблагодарила продюсеров за понимание. Она поддержала Арнтгольц, которой вместо нее досталась эта роль:

«Это чудесный человек, всем сердцем люблю ее, начиная с первой работы в телесериале «Талисман любви», — отметила звезда.