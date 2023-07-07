Актриса Наталья Рудова надеется, что адаптация «Постучись в мою дверь» не выйдет в РФ

Наталья Рудова, популярная российская актриса, недоумевает по поводу того, что в РФ снимают адаптацию известного турецкого телесериала «Постучись в мою дверь». Как написала звезда в Телеграм-канале, она надеется, что этот проект не выйдет.

«Не пойму, как смотрите турецкие сериалы. Никогда не понимала эти ужасные любовные романы, когда читают их. Турецкие сериалы – бульварные любовные романы. Это ужас и страх», — отметила артистка.

Также Рудова осудила выбор Дины Саевой на главную роль. По ее мнению, блогерше сниматься не нужно из-за полного отсутствия профессионализма. Также Наталья высмеяла фанатов турецких сериалов и подчеркнула, что «красивые турецкие» мужчины ведут себя, как девочки-подростки.