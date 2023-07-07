71-летняя певица Аллегрова удивила поклонников астрономической суммой своего гонорара

Ирина Аллегрова после начала СВО полностью прекратила концертную деятельность. Она очень редко выступает на частных корпоративах и сборных концертах. За сценическую деятельность 71-летняя певица очень сильно устала.

Но все же эстрадная певица готова сделать исключение и выступить перед заказчиком. Однако 40-минутный концерт звезды могут себе позволить далеко не все.

Олигархи и поклонники были ошарашены, когда узнали о гонораре Аллегровой. По словам экс-директора Ротару Сергея Лаврова, народная артистка завышает ценник. Раньше певица соглашаясь выступать за 50 тысяч евро, а теперь за 40-50 минутный концерт придется отдать 100 тысяч евро.