Анна Банщикова загримировалась под Анжелику Варум и раздавала от ее имени автографы

Звезда фильма «Каменская» Анна Банщикова призналась во время беседы со Светланой Бондарчук, что однажды она стала двойником артистки Анжелики Варум. По словам актрисы, вместе с основателем группы «Секрет» Максимом Леонидовым они ездили с концертами. Однажды артисты попали на выступление, где пели дуэтом под фонограмму.

Макс пел с Ветлицкой, Маликов — с Варум. Анжелика почему-то не приехала, - вспоминает Банщикова.

В определенный момент кто-то из присутствующих отметил, что Анна очень похожа на Варум. В итоге ее хорошо загримировали и она появилась на сцене вместе с Маликовым. Актриса уверяет, что зрители не знали о подмене, а после концерта она даже раздавала автографы вместе певицы.