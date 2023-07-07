«Би-би-си» показала документальный фильм с архивными кадрами погружения «Титана» к «Титанику»

BBC опубликовала кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику». Документальный фильм был снят в минувшем году. На кадрах видно, как туристы погружаются к затонувшему в Атлантике «Титанику». Они находятся на подводном судне «Титан».

В объектив попали эмоции пассажиров, которые увидели на дне океана затонувший корабль.

«Это просто невероятно. Если честно, потерял дар речи», — заявил Ойсин Фаннинг из Ирландии.

На записи можно услышать основателя компании OceanGate Expeditions, которая владеет батискафом. Стоктон Раш отвергает опасения по поводу ненадежности данного аппарата. В ходе одной из миссий ему пожаловался член экипажа на громкий хлопок, исходящий от «Титана». Но бизнесмен уверяет, что шум издают все глубоководные подлодки.