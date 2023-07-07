Дочь Любови Успенской отдохнула в компании брутальных мужчин

Дочь Любови Успенской в последнее время кардинально изменилась. Татьяна Плаксина сменила имидж, стала вести себя более сдержанно и сделала несколько пластических операций. Наследница звезды сейчас выступает с матерью на одной сцене.

На днях девушка поделилась с фанатами новым видео. В ролике, размещенном в социальной сети, Татьяна ушла в «отрыв». На кадрах видно, что Плаксина отдыхает в компании двух брутальных мужчин. Ведет себя с ними звездная наследница очень раскрепощено.

Несмотря на скандальную репутацию, дочь Успенской избежала хейта и критики. Подписчики отметили, что выглядит девушка сногсшибательно. Многие считают, что после пластики груди ее фигура выглядит женственной и соблазнительной.