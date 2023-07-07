Фигуристка из РФ Евгения Медведева опубликовала фото в корсете и чулках

Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева вызвала бурю критики в социальных сетях. Известная спортсменка опубликовала новые фото в откровенном образе.

23-летняя звезда предстала в кружевном корсете, чулках, юбке, с распущенными волосами и легким макияжем. Но множество негативных комментариев касалось ее бровей. По мнению поклонников, они были чересчур узкими и странной формы.

Под публикацией Евгении появилось много комментариев. Фанаты оставили слова поддержки и восхищения, однако некоторые раскритиковали ее внешность.

Впрочем, сама Медведева на хейт в свою сторону не реагирует. Она продолжает строить успешную карьеру и личную жизнь.