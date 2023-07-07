Галина Юдашкина показала дочь Агату, растущую копией деда-модельера

Не так давно Марина Юдашкина прилетела навестить свою дочь. Звездная бабушка охотно нянчилась с внучкой и попыталась научить малышку ходить.

А сегодня Галина Юдашкина опубликовала новые фото. На фотографии она держит на руках маленькую Агату. Девочке одели красивое черное платье с красными бантами. Образ красотки дополнила заколка.

«Нарядились ради семейного ужина», - подписала снимок дочь кутурье.

Стоит сказать, что фанаты пришли в восторг от юной принцессы. Поклонники отметили, что девочка растет настоящей копией своего звездного дедушки. Малышку подписчики осыпали комплиментами и пожелали счастливой жизни. Многим стало жаль, что скончавшийся модельер не сможет увидеть взросление любимой внучки.