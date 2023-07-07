Говорухин изменил финал «Ворошиловского стрелка» и спас полковника Пашутина

Криминальный фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» вышел на широкие экраны в 1999 году и завоевал любовь публики. Драма рассказывает о девушке, которая стала жертвой насильника. Но мало кто знает, что финал этой картины должен быть другим.

Станислав Говорухин в последний момент решил изменить сценарий. Предполагалось, что полковник Пашутин погибает. Но позже было решено, что персонаж только получит ранение и останется в живых.

Такое решение не устроило Александра Пороховщикова. Он был уверен, что его герой должен понести суровое наказание за свои злодеяния. Разногласия актреа и режиссера оказались такими острыми, что первый даже не появился на премьере фильма.