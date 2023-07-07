Японские стамотологи обнаружили связь между пародонтитом и деменцией

Японские стоматологи из Университета Тохоку (Tohoku University) провели очередные исследования, чтобы найти связи между состоянием зубов и уменьшением размеров гиппокампа у пожилых людей. В отчете врачи сообщают, что существует непосредственная связь между пародонтитом и деменцией.

В эксперименте приняли участие 170 человек старше 65 лет, которые не имеют проблем с когнитивными функциями. Они проходили МРТ головного мозга и консультацию у стоматолога на наличие пародонтита. Повторное обследование прошло у добровольцев через четыре года.

В итоге ученые обнаружили четкую взаимосвязь между количеством зубов и степенью их поражения пародонтитом с уменьшением гиппокампа в левой части головного мозга.