Язык 64-летнего американца позеленел и «покрылся волосами»

В США язык мужчины позеленел и «покрылся волосами» после приема антибиотиков, пишет издание The New England Journal of Medicine. 64-летний мужчина пропил клиндамицин, который был прописан стоматологом. После этого на языке у него появились странные «волосы»: сосочки языка сильно удлинились и увеличились, также они приобрели яркий зеленый оттенок.

На боль дискомфорт или боль американец не жаловался. По мнению врачей, синдром «волосатого языка» безвреден. Такая проблема может возникать в результате курения, сухости во рту, обезвоживания, плохой гигиены и приема некоторых препаратов. Медики порекомендовали пациенту выскабливать язык с помощью специальной щетки, и через 6 месяцев «волосы» исчезли.

Фотография не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой