Как своевременно выявить смертельно опасный менингит

Менингит – это опасная болезнь, при которой воспаляется оболочка спинного либо головного мозга. Как говорит врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов, недуг может иметь как легкие формы, так и тяжелые, когда пациент может умереть.

Чтобы своевременно выявить менингит, нужно знать его главные симптомы. К ним относятся: сильная головная боль, боль в горле, ломота в мышцах, суставах, слабость, лихорадка, изменение сознания, чувствительность к свету и звуку, тошнота, рвота, судороги.

"Болезнь начинается с внезапного подъема температуры, головной боли и озноба. А затем резко, на протяжении суток, состояние ухудшается, головная боль стает невыносимой, человек теряет сознание. На теле могут появиться пятна – сыпь, очень похожая на синяки. Это крайняя, летальная форма менингококковой инфекции", – пояснила врач-иммунолог Ирина Ярцева.