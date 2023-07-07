Бежавшую из РФ дочь Владимира Машкова вырезали из телесериала и заменили Татьяной Арнтгольц

Более года назад Мария Машкова отреклась от Родины. Звездный отец попытался вразумить дочь, однако в результате серьезной ссоры они не поддерживают общение.

О своем решении Мария не жалеет. Она считает, что поступила правильно, поэтому строит новую жизнь за рубежом. Сейчас она пытается строить карьеру в Голливуде. Так, недавно состоялась премьера ее первого зарубежного проекта, в котором она исполнила одну из ролей.

При этом, если в РФ Машкову постепенно ликвидируют. На днях стало известно о том, что артистку вырезали из фильма «Операция ''Престол''». В военной драме о работе спецслужб актриса воплотила образ филолога Ирины Воскресенской. Но теперь в картине ее нельзя увидеть, поскольку эту роль передали Татьяне Арнтгольц. Уточняется, что все эпизоды фильма пересняли.