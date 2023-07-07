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Лайма снова проболталась: Алле Пугачевой грозит опасность в Юрмале

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Лайма снова проболталась: Алле Пугачевой грозит опасность в Юрмале
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Фото из открытых источников

В Юрмале готовятся к новому шоу Лаймы Вайкуле «Рандеву». Звезда активно приглашает артистов и зрителей на берег Балтийского моря. Главная часть артистов, которые примут участие в концерте, – это иноагенты и другие сбежавшие из РФ артисты.

Чтобы заинтересовать посетителей, Вайкуле огласила, что Юрмалу посетит Примадонна вместе со своей семьей. Уже через неделю Пугачева прибудет в Латвию.

Алла Борисовна любит арендовать здесь роскошный дом, который расположен неподалеку от места жительства подруги. По данным СМИ, артистка уже сняла виллу.

Судя по всему, Примадонна не хотела афишировать местоположение, поскольку беспокоилась за собственную безопасность. Но Лайме в очередной раз проболталась и раскрыла тайну Пугачевой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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