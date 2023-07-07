Лепс неожиданно заявил о своем уходе из телепроекта «Голос» на Первом

Когда-то Григорий Лепс принял решение уйти с Первого канала. Никто не ожидал, но известный певец заявит о своем уходе из вокального шоу «Голос». Позже артист объяснил, что его сподвигло на такое решение.

Григорий Лепс активно занимается музыкальной деятельностью и часто выступает на корпоративах. Кроме того, 60-летний исполнитель являлся членом жюри «Голоса» с четвертого по пятый сезон. Но недавно певец признался, почему решил уйти из проекта.

Относился скептично к тому, что меня пригласили туда. Однако когда пригласили и начал заниматься, участвовать, мне понравилось. Два сезона пробыл на шоу. Больше не смог, тяжелый гастрольный график - заявил певец.

По словам музыканта, шоу не стало хуже после его ухода, так как в шоу-бизе есть немало прекрасных наставников, которые смогли его заменить.



