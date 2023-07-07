Певец Филипп Киркоров опубликовал первые фотографии в новом имидже

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров сменил имидж и показал результаты перевоплащения. Фотографиями поп-король поделился в своей социальной сети.

Певец Филипп несколько дней находится Греции. На новом фотоснимке он позировал в цветной рубашке и таких же шортах Dolce & Gabbana. Образ поп-король дополнил кепкой и солнцезащитными очками.

Но внимание фанатов привлек внешний вид артиста. Видно, что исполнитель кардинально сменил свой имидж. Киркоров коротко подстригся и покрасил бороду в темный цвет. В комментариях под фото пользователи написали:

«Совсем другое дело!»

«Из старика превратился в брутального мужчину»,

«Очень стильно»,

«Молодежно и жарко»,

«Прям как юноша».