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Певец Филипп Киркоров опубликовал первые фотографии в новом имидже

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Певец Филипп Киркоров опубликовал первые фотографии в новом имидже
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров сменил имидж и показал результаты перевоплащения. Фотографиями поп-король поделился в своей социальной сети.

Певец Филипп несколько дней находится Греции. На новом фотоснимке он позировал в цветной рубашке и таких же шортах Dolce & Gabbana. Образ поп-король дополнил кепкой и солнцезащитными очками.

Но внимание фанатов привлек внешний вид артиста. Видно, что исполнитель кардинально сменил свой имидж. Киркоров коротко подстригся и покрасил бороду в темный цвет. В комментариях под фото пользователи написали:

«Совсем другое дело!»
«Из старика превратился в брутального мужчину»,
«Очень стильно»,
«Молодежно и жарко»,
«Прям как юноша».

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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