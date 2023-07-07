Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда не захотели ехать многие артисты

Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская исполнительница на мероприятие пригласила многих звезд, признанных иноагентами на территории РФ.

Каково было удивление певицы, когда выяснилось, что многие саботировали этот призыв. Иосиф Пригожин увидел в угрозе срыва фестиваля политический подтекст. Как пояснил продюсер, артисты, осудившие СВО, не хотят выступать, ведь хорошо понимают, что и без того наговорили лишнего. Таким образом иноагенты не желают нагнетать ситуацию, поскольку рано или поздно планируют вернуться в Россию.

«То, что предлагает фестиваль Лаймы, носит политический характер. Артисты должны объединяться, должны объединять людей», — высказался Пригожин.