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Primamedia: 3 главных приема, которые могут помочь избавиться от лишних жиров

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Primamedia: 3 главных приема, которые могут помочь избавиться от лишних жиров
Здоровье
Фото из открытых источников

Вокруг снижения веса есть много мифов и предрассудков. PrimaMedia разобрало три главных приема, чтобы понять, действительно ли при их помощи можно быстро избавиться от килограммов и получить идеальную фигуру за неделю.

Некоторые специалисты советуют на пустой желудок заниматься спортом. Якобы это приводит к использованию запасенного жира в организме в качестве источника энергии. Таким образом получается сжигать ненужные калории. Однако работать этот прием будет только в паре с правильным питанием.

Также рекомендуется во время завтрака употреблять много белка, помогающего побороть чувство голода на протяжении дня. Но нужно понимать, что белок достаточно калорийный, поэтому его избыток приведет к набору массы.

Улучшить обмен веществ поможет употребление достаточного количества воды. Но сама по себе рекомендация пить много жидкости не позволит увидеть желаемые цифры на весах.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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