Сексолог дала совет о действиях после вскрывшейся измены, информируют СМИ

Сексолог Анастасия Мышкина проинформировала, что нужно делать для сохранения брака и отношения после вскрывшейся измены. Чтобы справиться с этой непростой ситуацией, партнерам необходимо проделать огромную работу, считает специалист.

«Выстраивать заново доверие, вновь учиться понимать друг друга, устанавливать свои правила и их соблюдать», — отметила сексолог.

По словам Мышкиной, партнеры должны для себя четко понять, могут ли смириться с неверностью.

«Если вам изменили, сможете ли вы не припоминать эту ситуацию партнеру и простить его? Если вы изменили, то уверены ли на 100%, что такого больше не повторится? Готовы ли улучшить отношения и работать над доверием?» — добавила врач.

Если хотя бы у одного из партнеров есть сомнения на это счет, то, по всей видимости, отношения не удастся сохранить.