ТАСС: Учеными определена степень опасности Wi-Fi-роутеров для человека

Существует мнение, что Wi-Fi-роутеры продуцируют электромагнитное излучение, которое негативно влияет на организм. Насколько они опасны для здоровья, рассказали ученые.

Эксперты советуют реже пользоваться роутерами. Также рекомендуют не устанавливать их из-за влияния радиоволн в помещениях, где человек проводит много времени. Однако выяснилось, что опасения на счет вреда Wi-Fi-роутера не имеют под собой оснований.

Исходя из проведенных многочисленных иследований с участием растений и животных, можно сделать выводы, что вред для здоровья человека, который находится в помещении с роутером, является незначительным.