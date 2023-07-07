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ТАСС: Учеными определена степень опасности Wi-Fi-роутеров для человека

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ТАСС: Учеными определена степень опасности Wi-Fi-роутеров для человека
Здоровье
Фото из открытых источников

Существует мнение, что Wi-Fi-роутеры продуцируют электромагнитное излучение, которое негативно влияет на организм. Насколько они опасны для здоровья, рассказали ученые.

Эксперты советуют реже пользоваться роутерами. Также рекомендуют не устанавливать их из-за влияния радиоволн в помещениях, где человек проводит много времени. Однако выяснилось, что опасения на счет вреда Wi-Fi-роутера не имеют под собой оснований. 

Исходя из проведенных многочисленных иследований с участием растений и животных, можно сделать выводы, что вред для здоровья человека, который находится в помещении с роутером, является незначительным.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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