Терапевт Скороходов назвал 4 детские болезни, которые опасны для взрослых

Некоторые болезни легко переносятся в детском возрасте, однако опасны для взрослых. Терапевт Иван Скороходов назвал 4 детские болезни, которые опасны в более зрелом возрасте.

По словам эксперта, взрослые, которые не болели корью, нередко страдают от разных осложнений в виде менингита, среднего отита, синусита или пневмонии.

Ветряная оспа сопровождается массивными высыпаниями, повышением температуры, токсическими явлениями, сильным зудом. Беременные подвержены рискам развития патологий плода.

Еще один пример – краснуха. Она представляет большие риски для беременных, в том числе инфицированием плода. Эпидемический паротит (свинка) крайне опасна для мужчин, поскольку приводит к бесплодию.