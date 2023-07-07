Уехавшая из Израиля Алла Пугачева вынуждена скрывать свое местоположение в целях безопасности

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая после старта СВО перебралась в Израиль, целиком и полностью погружена в светскую жизнь. Певица, которой в апреле исполнилось 74 года, готовится к отпуску с младшими наследниками в Юрмале.

Как предполагается, Примадонны с семьей пробудет в Прибалтике до середины августа. Однако эстрадная артистка с трепетом относится к безопасности. Поэтому Алла Борисовна старается соблюдать популярное правило о задержке публикаций в соцсетях во время своих поездок. Это делается, чтобы текущее местоположение Пугачевой было неизвестно.

Добавим, что Лайма Вайкуле, близкая подруга Примадонны, анонсировала ее выступление на своем фестивале. Мероприятие состоится с 26 по 30 июля в Юрмале. Дата прибытия звезды в курортный городок неизвестна.