Уральский врач-инфекционист: Менингококковая инфекция предпочитает молодых, богатых и здоровых

Два человека из распределительного центра Ozon умерли в Екатеринбурге вследствие менингококковой инфекции. Недуг развивался молниеносно и стремительно приводил в летальному исходу.

По информации врача-инфекциониста из Свердловской области, ежегодно в регионе болеют не более десяти человек, половина из них - дети.

"Инфекция иногда выстреливают тяжелые формы. В скученных коллективах риски повышаются, у кого-то развивается тяжелая форма. Вспышки чаще бывают в детсадах, общежитиях, казармах, где есть скученность людей", - говорит специалист.

Врач добавила, что бактерия любит молодых и здоровых людей, но чувствительна к антибиотикам, если вовремя начать лечение:

"Менингококк любит молодых и здоровых, болезнь богатых. Причина кроется в собственном сильном иммунитете. Чем сильнее он, тем ярче реагирует на болезнь".