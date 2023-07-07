В продолжении телесериала «Счастливы вместе» не появятся Лена и Толик Полено

Канал ТНТ перезапустит комедийный сериал «Счастливы вместе» под новым названием «Букины». Однако выяснилось, что в продолжении ленты не появятся Лена и Толик Полено – соседи, которых играли Павел Савинков и Юлия Захарова.

Осенью на ТНТ выйдут новые приключения семьи Букиных. В сериале Лена и Толик Полено играли не последнюю роль. Захарова призналась журналистам, что ее участвовать в перезапуске проекта не приглашали, хотя она бы с радостью согласилась. У актрисы остались приятные воспоминания о телесериале. Однако она не исключила, что поросту соседей Букиных не будут показывать в новом сезоне.

Павел Савинков удивился новости о перезапуске «Счастливы вместе». Об этом он узнал от корреспондентов. Артиста также не приглашали на съёмки, хотя, как признался он, от участия в создании сериала не отказался бы.