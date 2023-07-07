В Сети рассказали, чем закончился известный сериал «Балет»

Вчера, 6 июля, вышла заключительная серия российского телесериала «Балет». В ней показано, что танцовщики после ухода Руты возвращаются назад в труппу и занимают в кордебалете прежние места. Остальные принимают их с презрением.

Николай Павлович собрал специальную комиссию и потребовал от Корнеева объявить о плане дальнейшей работы театра. Корнеев уверен, что независимо от ухода Майерс, премьера постановки состоится. Но с этим не согласилась Лариса. Она оспаривает решение директора и добивается отмены спектакля с последующей заменой спектакль "Балет" на "Лебединое озеро".