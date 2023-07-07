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В Сети рассказали, чем закончился известный сериал «Балет»

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В Сети рассказали, чем закончился известный сериал «Балет»
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Фото из открытых источников

Вчера, 6 июля, вышла заключительная серия российского телесериала «Балет». В ней показано, что танцовщики после ухода Руты возвращаются назад в труппу и занимают в кордебалете прежние места. Остальные принимают их с презрением.

Николай Павлович собрал специальную комиссию и потребовал от Корнеева объявить о плане дальнейшей работы театра. Корнеев уверен, что независимо от ухода Майерс, премьера постановки состоится. Но с этим не согласилась Лариса. Она оспаривает решение директора и добивается отмены спектакля с последующей заменой спектакль "Балет" на "Лебединое озеро".

В итоге зрители увидели не блюстителей классического искусства, а современное произведение, над которыми велась работа последнее время.
Позже оказалось, что идея принадлежала Ане. Она коллегам предложила изменить план премьеры. Пронин поддержал артистов. Таня ему сказала, что сейчас рождается новый театр. Но это не помогло разгневанного Николая Павловича уговорить. Он предложил Корнееву искать себе новую работу. В свою очередь Алла Кире сказала, что гордится детьми и убеждена, что будущее театра в надежных руках.
 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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