VK Fest включил рэпера MACAN в список артистов для выступления на фестивале в Москве

В Москве 15 и 16 июля состоится VK Fest с участием популярных артистов. Фестиваль включил Андрея Косолапова (рэпера MACAN) в список артистов для выступления в Москве.

Известность к исполнителю пришла в 2019 году после выхода трека «Веселящий глаз». Андрей закончил музыкальную школу, в подростковом возрасте увлекся рэпом. Сценическое имя артист взял себе с отсылкой к модели машины Porsche.

К слову, самыми яркими гостями VK Fest станут Баста и Анна Асти. Певица выступит 15 июля, а артист – 16 июля. Организаторы составили интересную программу для привлечения максимального количества зрителей. Местом проведения мероприятия станет Парк Горького. Там будут работать несколько тематических зон.