Врач-эндокринолог Павлова рассказала гражданам РФ о факторах, способствующих ожирению

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала гражданам РФ о факторах, способствующих ожирению. В первую очередь она отметила о важности режима сна и питания. Его несоблюдение провоцирует выработку "жирного" гормона — липопротеинлипазы.

Как говорит специалист, перерывы между приемом пищи должны быть менее 3-х, но не более 5-ти часов.

В нормальном состоянии, когда человек кушает столько, сколько надо, организм делает запасы жировой ткани — его "кладовки". Этот стратегический запас необходим на тот случай, если наступит голод. Из жира берется энергия и если человек начинает нерегулярно кушать, то получает мало калорий. Он голодает, а организм в свой черед усиленно вырабатывает ЛПЛ, который из небольшого количества пищи создает жировые запасы. У некоторых из-за невыстроенного питания синтез данного гормона идет без передышки. То есть, когда человек ест мало, большая часть еды отправляется все одно в жировые запасы, - пояснила врач.