Звездного стилиста Александра Данилова устрашила стрижка певицы Кати Лель

Не так давно в столице прошла закрытая премьера телесериала «Там, где цветет полынь». На мероприятие приехало много знаменитостей, в том числе стилист Александр Данилов.

Известный имиджмейкер пообщался с представителями прессы и высказался на счет внешнего вида некоторых артистов. Как сообщил Данилов, его удивил и даже устрашил образ Кати Лел.

Как-то следил за ней, пока меня не стала устрашать ее стрижка и этот блонд. Это серо, грязно и некрасиво, - сказал Александр.

Стилист добавил, что звезды должны выглядеть безупречно без изъянов. Он уверен, что при этом не нужно тратить баснословные деньги, ведь найти хорошего специалиста по стилю можно даже за 10 тысяч рублей.