Алена Шишкова поделилась трогательным фотоснимком с мамой

Модель Алена Шишкова на днях опубликовала в личном микроблоге новый снимок. На фото «Вице-мисс Россия» предстала со своей мамой. Блогерша встретилась с родительницей в Москве. Мать девушки в настоящее время живет в Тюмени (где и родилась экс-возлюбленная Тамати), однако часто прилетает в столицу для того, чтобы встретиться с дочерью и провести время с внучкой.

Алена в честь приезда мамы устроила прогулку по Москве. Шикова показала Надежде Леонидовне достопримечательности российской столицы.

Модель осталась довольна тем, как выглядит ее родной человека. На фотографии Алена и мать позируют на фоне реки. Можно заметить, что женщина постригла волосы в каре. Знаменитости при этом отдали предпочтение одной цветовой гамме – бежевому цвету.