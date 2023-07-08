Брежневу осудили за песни на русском с украинским флагом

Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская
Экс-сотрудники Аллы Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали, что Примадонна решила покинуть жаркий Израиль. Звездная семья арендовала
Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала
Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они
Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу
В последнее время жизнь певицы Алсу привлекает внимание любопытной публики. По всей видимости, у нее возникли проблемы в семье. Ходят слухи, что