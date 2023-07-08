Брежневу осудили за песни на русском с украинским флагом

Видеоролик с выступления Веры Брежневой, которая сделала свою карьеру в РФ, попал в Сеть, вызвав негативную реакцию интернет-пользователей.

20 лет назад певица, которая родилась в Днепродзержинске, начала работу в женской группе «ВИА Гра», а после начала сольную карьеру. Сегодня артистка, которая отказалась от своего псевдонима, осуждает проведение СВО и поет с целью спонсирования ВСУ. Хотя недавно Вера сообщила, что в ней нет ничего украинского, а петь на украинском языке у нее не получается.

Однако на недавнем виступлении Брежнева спела на русском языке, при этом она держала в руках украинских флаг. Пользователи осудили исполнительницу за такой поступок. Видео с выступления жены продюссера появилось в Интернете.

[media= ]